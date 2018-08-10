苹果在七年前首次成为市值最高的上市公司

苹果在上世纪 90 年代中后期曾濒临破产，直到乔布斯回归并精简了产品阵容。

上周，苹果成为第一家市值超过一万亿美元的公司，而在 7 年前的今天，苹果超越美国石油巨头埃克森美孚(ExxonMobil)首次成为全球市值最高的公司，当时苹果的市值约为 3415 亿美元。





苹果公司在 2011 年 8 月 9 日达成了这一里程碑式的成就，两周以后，已故的史蒂夫·乔布斯于 2011 年 8 月 24 日辞去 CEO 一职，同一天，他提名当时的 COO 蒂姆·库克接替他的位置。2011 年 10 月 5 日，乔布斯在与癌症长期抗争后去世。

苹果成为市值最高的公司是一个了不起的成就，因为它在上世纪 90 年代中后期曾濒临破产，直到乔布斯回归并精简了产品阵容。在乔布斯的领导下，苹果推出了几款热销产品，包括 iMac、iPod、iPhone 和 iPad。

随后，在库克的领导下，苹果继续保持增长，并在上周成为美国第一家市值超过一万亿美元的上市公司。在那之前，苹果公布了 2018 财年第三季度创纪录的 533 亿美元营收。自财报公布以来，苹果股价已上涨逾 8%。

除了 Apple Music 等服务外，苹果还将扩大对增强现实、自动驾驶和人工智能等技术的关注，以期在成功的基础上继续前行。

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