Apple Pay用户超2.5亿：国际用户占大多数

2018-08-10 10:30:13
陈知心
威锋网
加载中...

Apple Pay 目前拥有超过 2.52 亿用户，占 iPhone 活跃用户总数的 31%。

在对苹果上周的收益报告做出积极展望后，Loup Ventures 今天对 Apple Pay 的状况进行了深入研究。据 Loup Ventures 估计，目前全球只有 20% 的智能手机用户将手机作为钱包使用，但该公司预计这一数字未来将升至 80%。


Loup Ventures 公司的分析师 Gene Munster 估计，Apple Pay 目前拥有超过 2.52 亿用户，占 iPhone 活跃用户总数的 31%。虽然苹果自己没有公布 Apple Pay 的用户数量，但库克上周在公司财报电话会议上表示，在 2018 年第三季度，Apple Pay 交易额超过 10 亿美元。Munster 预计明年的交易额将增长 200%。

此外，Munster 还估计，Apple Pay 在美国以外市场的用户数量要比美国本土要多得多，85% 的用户是国际用户，而在美国只占 15%。国际化已经成为 Apple Pay 发展的关键驱动力，今年晚些时候，支持 Apple Pay 的市场将达到 25 个。

然而，这位分析师认为，Apple Pay 的规模仍然太小，无法改变苹果的整体服务业务，仅占服务收入的 1% - 2%。不过，在将 iPhone 打造成数字钱包方面，苹果与其他竞争平台相比有几个优势：

苹果将 iPhone 打造成高端数字钱包的优势在于，它能够将支付整合到移动和桌面操作系统中，利用其品牌赢得零售商和银行的支持，并让用户相信交易是安全和私密的。另外，Apple Pay 是唯一支持五大支付方式的数字钱包，即移动支付、桌面支付、应用内支付、p2p 支付和销售点支付。

苹果最近一直在加大对 Apple Pay 的营销力度，包括 Apple Pay Cash 的 P2P 支付。不过 Munster 指出，这种趋势可能只会持续几个月。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号-3/10 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2018 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利