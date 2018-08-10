Apple Pay用户超2.5亿：国际用户占大多数

Apple Pay 目前拥有超过 2.52 亿用户，占 iPhone 活跃用户总数的 31%。

在对苹果上周的收益报告做出积极展望后，Loup Ventures 今天对 Apple Pay 的状况进行了深入研究。据 Loup Ventures 估计，目前全球只有 20% 的智能手机用户将手机作为钱包使用，但该公司预计这一数字未来将升至 80%。





Loup Ventures 公司的分析师 Gene Munster 估计，Apple Pay 目前拥有超过 2.52 亿用户，占 iPhone 活跃用户总数的 31%。虽然苹果自己没有公布 Apple Pay 的用户数量，但库克上周在公司财报电话会议上表示，在 2018 年第三季度，Apple Pay 交易额超过 10 亿美元。Munster 预计明年的交易额将增长 200%。

此外，Munster 还估计，Apple Pay 在美国以外市场的用户数量要比美国本土要多得多，85% 的用户是国际用户，而在美国只占 15%。国际化已经成为 Apple Pay 发展的关键驱动力，今年晚些时候，支持 Apple Pay 的市场将达到 25 个。

然而，这位分析师认为，Apple Pay 的规模仍然太小，无法改变苹果的整体服务业务，仅占服务收入的 1% - 2%。不过，在将 iPhone 打造成数字钱包方面，苹果与其他竞争平台相比有几个优势：

苹果将 iPhone 打造成高端数字钱包的优势在于，它能够将支付整合到移动和桌面操作系统中，利用其品牌赢得零售商和银行的支持，并让用户相信交易是安全和私密的。另外，Apple Pay 是唯一支持五大支付方式的数字钱包，即移动支付、桌面支付、应用内支付、p2p 支付和销售点支付。

苹果最近一直在加大对 Apple Pay 的营销力度，包括 Apple Pay Cash 的 P2P 支付。不过 Munster 指出，这种趋势可能只会持续几个月。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。