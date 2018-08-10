跑分对比：三星Note 9仍然比不上iPhone X

一系列跑分显示，三星 Galaxy Note 9 的表现仍比不上 iPhone X。

今天早些时候，三星正式发布了其全新的旗舰手机 Galaxy Note 9。尽管三星宣称这款手机搭载的是高通骁龙 845 芯片和 6GB/8GB 运行内存，但外媒 Tom 's Guide 的一系列跑分显示，这款手机的表现仍比不上 iPhone X。





Tom 's Guide 测试的机型为 6GB 的入门级 Note 9。在 Geekbench 4 测试中，iPhone X 的得分为 10357，超过了其他所有设备。相比之下，Galaxy Note 9 的成绩为 8876，一加 6 为 9088 分。

Geekbench 4 测试的是整体性能，Note 9 在多核测试中提供了可靠的性能，8876 分的成绩比去年的 Note 8 要好得多。这个成绩也超过了谷歌 Pixel 2 XL，不过这款手机使用的是跟 Note 8 一样的骁龙 835 芯片。

与此同时，在被称为“3DMark 移动设备测试环境中最苛刻的图形测试之一”的 Slingshot Extreme 测试中，Galaxy Note 9 再次被其他机型赶超。这一次，一加 6 以 5124 分位居榜首，iPhone X 以 4994 分位居第二，而 Galaxy Note 9 只有 4639 分，略高于 S9+ 的 4634 分。







不过，Galaxy Note 9 也没有被 iPhone X 全面碾压，这款手机在屏幕测试方面的表现非常不错，其 AMOLED 面板的 sRGB 色域上达到了惊人的 224%，远远超过了 iPhone X 的 128.6%。另外，Note 9 的屏幕亮度达到了 604 尼特，高于 iPhone X 的 574 尼特。

Tom 's Guide 最后的结论是，虽然跑分测试并不是智能手机性能的最终体现，但这些结果似乎是最新的证据，表明 iPhone 在硬件和软件集成方面是“不可战胜”的。

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