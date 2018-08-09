苹果汽车最新动态：样车开始小批量送样？

沉寂了一段时间后，又出现了关于苹果在汽车研发方面的新动向。

苹果对汽车的兴趣已经不是秘密，不过苹果究竟是钟情于自己造车还是开发自动驾驶平台却一直没有一个定论。而在沉寂了一段时间后，日前又出现了关于苹果在汽车研发方面的新动向。





概念图

近日，特斯拉中国供应商的一位人员透漏：苹果可能很快就要推出新能源汽车了。现在这款汽车的样车应该已经出来了，本月底开始小批量送样。这位人员进一步透露，目前样车属于高度机密项目，连内部总监都无法窥探。虽然苹果官方一直没有承认，但苹果造车实际早已是一个公开的秘密。只是，项目进展如此迅疾，实在出人意料。值得一提的是，在过去八个月中获得审批的苹果专利中，出现了诸多涉及自动驾驶汽车的专利，苹果还挖来了前 Waymo 资深工程师杰米·韦多充实其自动驾驶团队。

一开始 苹果的“泰坦项目”最初被认为是一款品牌汽车的一部分，但后又传出在 2016 年底，苹果将焦点转向了自动驾驶汽车技术。其实早在 2005 年，便有外媒报道称，一位未透露姓名的苹果员工透露，“苹果正在研发一种能和特斯拉竞争的产品”。而就在近日，原苹果工程师张小浪被起诉涉嫌窃取苹果公司自动驾驶相关商业机密一事，亦已透露出了更多的内情。

究竟苹果的汽车计划是怎样的呢？让我们拭目以待吧。

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