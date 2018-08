今年最贵和最便宜的两款iPhone可能长这样

幸运的是,我们不需要等到下个月就能看到这些设备是什么样子的。

有传言称,苹果将在今年秋天推出三款 iPhone,分别是 iPhone X 的继任者、更大的 iPhone X Plus 和更便宜的 iPhone 9,当然,这些都不是最终命名。幸运的是,我们不需要等到下个月就能看到这些设备是什么样子的。外媒 Technobuffalo 报道称,他们获得了 6.5 英寸和 6.1 英寸机型的机模,并且这两款最贵和最便宜的 iPhone 机型进行了对比,一起来看看吧。





iPhone X Plus 很大,但不是太大

最激动人心的是苹果的 iPhone X Plus,它其实是一款大号的 iPhone X,配有凹槽和双摄像头。虽然这台机模无法开机,但它确实能让人了解手机在启动时的感觉。

与 iPhone 8 Plus 相比,iPhone X Plus 在尺寸上几乎完全相同。在我们看来,这两款手机有一个关键区别:iPhone X Plus 预计将配备 6.5 英寸的超大显示屏。iPhone X Plus 也感觉非常接近谷歌的 Pixel 2 XL,后者配备的是 6 英寸显示屏。其特点是有6英寸的屏幕。

或许是因为我们已经习惯了更大的设备,iPhone X Plus 看起来并不笨重。虽然 iPhone X 可能更容易操作,但喜欢大屏手机的消费者无疑会喜欢上 iPhone X Plus 的显示屏。更大的屏幕区域可以让内容具有沉浸感,同时在某些应用程序中为用户提供更多信息。对于编辑照片和视频的创意人员来说,有一块“更大的画布”是很有帮助的。

iPhone 9 不应该被忽视

至于 iPhone 9,人们很容易把它误认为是 iPhone X。它的屏幕顶部也有一个凹槽,并且采用了玻璃机身设计,风格跟 iPhone X 几乎一模一样,唯一的区别在于这款 LCD iPhone 的背后使用的是单摄像头设计。

苹果目前的旗舰 iPhone X 配备的是 5.8 英寸的显示屏,而据传 iPhone 9 的屏幕是 6.1 英寸。如果把这两款手机并排放在一起,大小差别就不是那么明显了,但仔细观察确实可以看到,iPhone 9 的尺寸略大于 iPhone X。

我们很期待看到 iPhone 9 拥有新的配色选项。最近的一份报告称,这款手机将会提供多种配色。从视觉上来说,这款据说价格较低的 iPhone 很可能成为苹果最引人注目的机型。与 iPhone X 和 iPhone X Plus 一样,iPhone 9 的机模也显示该机型采用了刘海屏,这意味着它将使用 Face ID 人脸识别功能。

距离苹果秋季新品发布会还有一个月左右的时间,我们离新款 iPhone 已经不远了。就目前而言,我们也只能通过将新机的机模与当前的设备进行比较来获取一些尺寸和设计上的信息。











