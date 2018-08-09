新证据表明: 三款新iPhone都将支持Face ID

苹果很有可能计划在今年将 TrueDepth 整合到三款不同的 iPhone 产品中。

如果没有意外，大约 1 个月之后，苹果将会发布 2018 年的三款新 iPhone 机型。目前我们已经看到各种来源的消息，这其中，苹果供应商的财报数据也是一个常见的消息源。





根据分析师的预测，苹果 TrueDepth 配件供应商 Lumentum 公布的 6 月当季的业绩好于预期，订单量的增长表明，TrueDepth 相机系统将进入今年的三款新 iPhone。Lumentum 在本周发布的收益报告中指出，季度末向关键客户提供的 3D 传感组件订单出现了增长。该公司是 iPhone X 上的 TrueDepth 系统所需的 VCSEL（垂直腔面发射激光器）的主要供应商。

Loup Ventures 的分析师 Gene Munster 表示， Lumentum 的 VCSEL 订单增长比预期来得更早，这暗示了未来 iPhone 型号的规格，苹果很有可能计划在今年将 TrueDepth 整合到三款不同的 iPhone 产品中。与此同时，这也说明目前市场对 iPhone X 的需求是健康的。

这个结论跟之前的传闻相符。此前有传闻称，苹果今年将推出 3 款新 iPhone，包括 5.8 英寸和 6.5 英寸 OLED iPhone，以及一款 6.1 英寸 LCD iPhone，3 款新机都将支持 Face ID，TrueDepth 将为人脸识别功能和 AR 功能提供支持。

除了 iPhone 之外，Munster 认为苹果也在寻求将 TrueDepth 整合到其他产品线中，比如 iPad。有报道称，TrueDepth 和 Face ID 将出现在下一代 iPad Pro 产品中，以取代 Home 键，为无边框显示屏腾出空间。我们已经在苹果最新的 iOS 12 测试版的图标设计中看到了类似的细节。

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