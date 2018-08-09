新款MacBook Pro内置扬声器出现噼啪杂音

这种爆裂声似乎是自发产生的，并且涉及 13 英寸和 15 英寸机型。

根据外媒 MacRumors 的报道，苹果 2018 年款 MacBook Pro 上个月才进入市场，但是有部分用户已经开始在苹果支持社区、Reddit 和 YouTube 抱怨这款机型的内置扬声器会间歇性出现“噼噼啪啪”的爆裂声。





据了解，这种爆裂声似乎是自发产生的，并且涉及 13 英寸和 15 英寸机型。与许多消费者在网络上讨论的问题一样，由于涉及到许多变量，因此很难确定引发这一问题的原因。

有些用户在 iTunes 上播放音乐时遇到了这个问题，而有些用户则在使用 GarageBand 或在 YouTube 上播放视频时受到了影响。还有一些用户在通过 Boot Camp 运行 Windows 时也听到了噼啪声。目前尚不清楚这种爆裂声是否仅限于特定的音量或频率。目前，已经有网友对引发这一扬声器问题的原因进行了推测，其中包括缺乏屏蔽导致的无线电干扰、音频驱动和 T2 芯片出现问题等等。

此前，一些用户在 2016 年 MacBook Pro 上通过 Boot Camp 运行 Windows 操作系统时也遇到过类似的问题。噼啪声太大，常常会永久性损坏扬声器，导致 MacBook Pro 需要修理或更换。

不过苹果很快就在一份支持文件中承认了这个问题，并发布了升级后的音频驱动程序以解决问题。苹果当时表示，如果你在 2016 年 11 月 25 日之前使用 Boot Camp 在 2016 年 10 月推出的 MacBook Pro 上安装了 Windows 10，那么使用适用于 Windows 的 Apple 软件更新来安装用于 Boot Camp 的音频驱动程序更新是非常重要的，这样可以避免扬声器出现问题。

2018 年 MacBook Pro 的扬声器问题似乎没有那么可怕，也没有那么普遍。另外， 至少有一名用户声称，这个问题可能已经在最新的 macOS Mojave beta 中得到了修复，不过目前还没有得到证实。

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