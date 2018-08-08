这本畅销小说将会被苹果制作成电视节目了

小说迷，你有看过这本小说吗？

近年来苹果致力于原创内容的开发，而根据最新的报道显示，苹果在原创内容方面又有新的动态了。据外媒 Variety 报道，苹果已经获得作家 Minjin Lee 2017 年畅销小说“Pachinko”的电视剧制作权。





“Pachinko”曾入围国家图书奖候选，该书记录了四代贫穷韩国移民家庭的生活，讲述他们如何在日本打拼的故事，并深入探索了身份、故乡和归属感等核心问题。

“Pachinko”的电视改编将由 Soo Hugh 编写，他也将担任执行制片人。 Hugh 之前曾参与过“The Terror”，“The Whispers”，“Under the Dome”和“The Killing”等制片工作。据悉，“Pachinko”只是苹果公司正在制作的十多部原创电视节目中的一部，其中有几部会以小说为基础。

目前尚不清楚苹果将通过何种方式发布其电视节目，但传闻其正在考虑推出一种新的流媒体视频服务，该服务可能与 Apple Music 订阅以及数字杂志和新闻订阅捆绑在一起。

有传言称苹果公司的第一部电视节目将于 2019 年 3 月首次亮相，其中有几部节目目前处于试角阶段，并可能在不久的将来开拍。

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