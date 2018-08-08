这本畅销小说将会被苹果制作成电视节目了

2018-08-08 23:42:23
小熊蓝斯
威锋网
加载中...

小说迷，你有看过这本小说吗？

近年来苹果致力于原创内容的开发，而根据最新的报道显示，苹果在原创内容方面又有新的动态了。据外媒 Variety 报道，苹果已经获得作家 Minjin Lee 2017 年畅销小说“Pachinko”的电视剧制作权。


“Pachinko”曾入围国家图书奖候选，该书记录了四代贫穷韩国移民家庭的生活，讲述他们如何在日本打拼的故事，并深入探索了身份、故乡和归属感等核心问题。

“Pachinko”的电视改编将由 Soo Hugh 编写，他也将担任执行制片人。 Hugh 之前曾参与过“The Terror”，“The Whispers”，“Under the Dome”和“The Killing”等制片工作。据悉，“Pachinko”只是苹果公司正在制作的十多部原创电视节目中的一部，其中有几部会以小说为基础。

目前尚不清楚苹果将通过何种方式发布其电视节目，但传闻其正在考虑推出一种新的流媒体视频服务，该服务可能与 Apple Music 订阅以及数字杂志和新闻订阅捆绑在一起。

有传言称苹果公司的第一部电视节目将于 2019 年 3 月首次亮相，其中有几部节目目前处于试角阶段，并可能在不久的将来开拍。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号-3/10 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2018 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利