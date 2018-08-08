蒂姆·库克: 我们做 Apple Music 不是为了钱

库克提出的最有趣的观点是，苹果把 Apple Music 看作是亏本出售的商品。

苹果 CEO 蒂姆·库克在接受外媒 Fast Company 的采访中表示：“如果没有音乐，我无法完成锻炼。音乐给我灵感，激发我，这也是晚上让我安静下来的东西，我认为这比任何药物都有用。”





在谈到苹果在音乐领域的竞争对手时，库克也提出了一个常见的主题：其他服务缺乏人性化方面的管理。库克说：“我们担心人性化的东西会从音乐中消失，担心它会变成一个比特和字节的世界，而不是艺术。”

虽然采访时间很短，但库克提出的最有趣的观点是，苹果把 Apple Music 看作是亏本出售的商品。他说：“我们这么做不是为了钱。”库克的这个说法听起来像是向 Spotify 等竞争对手开了一枪。在发展流媒体音乐的过程中，Spotify 仍在亏损。

另一方面，苹果可以利用 Apple Music 让更多的人进入苹果的生态系统，并通过额外的诱因或者激励措施让他们留在苹果的生态系统里。由于苹果家大业大，他们可以在流媒体音乐领域打消耗战，而其他竞争对手无法做到这一点，他们需要实现盈利。

今年 5 月，苹果公司宣布 Apple Music 的活跃用户已经超过了 5000 万。作为比较，截至 6 月底，Spotify 已经拥有 8300 万订阅用户。

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