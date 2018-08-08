一篇文章带你看完 iOS 12 beta 6 的 8 个新变化

威锋小编带你体验iOS 12 beta 6 最详细的新变化

8月7日凌晨，苹果向开发者推送了iOS 12 beta 6 开发者测试版。我们已经深入了体验了此次版本，现在跟随小编一起看看 beta 6 中发生了哪些变化。





在此测试版本中，我们看到了更多新的欢迎页面。苹果最近开始在应用的启动页面上添加功能介绍，随着我们越来越接近正式版本，这些欢迎页面越来越多。下面是此次更新带来的新变化：1.App Store、视频 、音乐 、iTunes Store、Books 新的欢迎页面

2.锁屏状态下新增全新 AirPlay 图标，别问我为什么听加州招待所，玄学

3.地图中字体加粗

4.家庭应用中旧的壁纸被移除，新增全新渐变色墙纸

5.设置里的壁纸进行了重新排序，蔚蓝星球终于排在首位了

6.这张 iOS 10 年代的壁纸光荣下岗了

7.横屏模式通知关闭按钮移至右侧

8.图书应用特意加了引导页面

这次 iOS 12 第六个开发者测试版与第五个公测版一同发布。随着我们越来越接近正式版，新版本的变化也越来越难以找到，但仍可以找到一些细节的改变。大家还发现了iOS 12 beta 6 有什么新变化，快来告诉我吧。

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