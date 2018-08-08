欧盟可能会采取行动迫使苹果放弃Lightning

一份新的报告称，欧盟的监管机构正在考虑如何实现手机充电接口的统一。

一份新的报告称，欧盟的监管机构正在考虑如何实现手机充电接口的统一。据路透社报道，欧盟将研究是否需要采取行动推动制造商采用通用标准。欧盟委员会长期以来一直要求设备制造商制定统一标准。





欧盟官员指出，之所以要求接口统一，是因为被淘汰的充电器所产生的 51000 多吨电子垃圾，与此同时，不同的充电器也给消费者带来了不便。不过，现在说欧盟会采取什么行动还为时过早，但欧盟委员会可能会通过法律，迫使在欧洲市场销售设备的制造商采用统一的充电标准。

这可能会迫使苹果放弃 Lightning 接口，转而选择另一种标准化选项，比如 USB Type-C。或者，苹果可以为这个市场生产兼容欧盟选择的统一充电标准的独立机型。当然，在这一点上，几乎所有的 Android 制造商都自愿转向 USB-C。不仅如此，一些传言还暗示，苹果可能也在考虑这个选择。

2009 年，有 14 家公司签署了一份自愿的协议，基本上同意统一新款智能手机的充电标准，其中就有苹果、三星和华为等智能手机巨头，这些厂商同意在 2011 年前采用 microUSB 端口作为设备的充电标准。

很显然，苹果设备没有使用 microUSB，这家科技巨头已经用 Lightning 接口取代了旧的 30 针接口。该协议于 2012 年到期，而苹果方面没有采取任何行动。欧盟竞争事务主管玛格丽特·韦斯塔格尔(Margrethe Vestager)表示，她对制造商自行做出改变的“现状”感到不满。

8 月 1 日，韦斯塔格尔在回答一名欧盟议员的提问时说：“鉴于这种自愿参与的方式取得的进展并不能令人满意，欧盟委员会将很快启动一项影响评估研究，评估不同选择的成本和收益。”

也就是说，欧盟委员会将开展一项研究，分析是否需要对手机的充电端口进行同意。此外，欧盟委员会还将分析各种潜在举措的影响。

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