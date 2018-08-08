台积电病毒事件后续: Win 7系统没有打补丁
2018-08-08 11:03:58
陈知心
威锋网
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上周末导致台积电多家工厂停产的原因在于感染了 WannaCry 病毒。
台积电是苹果 iPhone 和其他设备中使用的 A 系列芯片的唯一供应商，该公司承认，此前因为电脑病毒导致工厂停产的最终原因是使用了未打补丁的 Windows 系统。
该公司最初只是说，这个问题是由一种未知的电脑病毒引起的，并且导致多家工厂停产，随后台积电对这一事件进行了详细阐述，并且承认了一些尴尬的细节。
这家芯片制造商承认，上周末导致多家工厂停产的原因是因为感染了 WannaCry 病毒（永恒之蓝的变种病毒），这种病毒影响了在其制造设施中运行关键工序的未打补丁的 Windows 7 系统。
WannaCry 是一款勒索病毒，最早出现在 2017 年 5 月，据估计该病毒已经在 150 个国家攻击了 20 多万台电脑。不过，台积电的系统在病毒出现一年多以后仍然被感染，这有点难以理解。实际上，微软此前已经发布了补丁。
尽管台积电公司确实很快将系统恢复了正常运行，但据估计，停产期间的产量损失将使其季度收入减少 3%，分析师表示，新款 iPhone 的发货可能因此推迟。
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