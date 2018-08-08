现在还不是iPhone全面转向OLED屏的时候

在 OLED iPhone 机型的价格下降之前，LCD 机型出现在市场上是有意义的。

去年，苹果发布了 iPhone X，除了新的设计和一个有争议的刘海之外，它也是第一款拥有 OLED 显示屏的 iPhone 机型。随后有传言称，苹果将在 2018 年推出多款 OLED iPhone，然后在 2019 年全面转向 OLED。但是一份新报告称，这一计划已经改变。





根据外媒 The Bell 的报道，有业内消息人士称，苹果最近已经跟 LG Display 达成协议，希望后者能为其 2019 年的一款 iPhone 开发 LCD 面板。尽管 iPhone 全面转向 OLED 屏的报道看起来是合理的，但是相对温和的 iPhone X 销量迫使苹果重新考虑这一决定。苹果将继续推出带 LCD 显示屏的 iPhone，以及带 OLED 显示屏的高端机型。

该报道援引消息人士的话称：“LG Display 目前正在根据苹果的要求开发 LCD 和 OLED 面板，这些面板将应用于 2019 年的 iPhone 机型。”

正如 The Bell 指出的那样，配有 LCD 屏的 iPhone 8 Plus 上季度在北美的销量实际上超过了 iPhone X。这两款手机的价格差异无疑是一个主要原因，这也促使苹果公司继续使用 LCD 显示屏至少一年。在 OLED iPhone 机型的价格下降之前，LCD 机型出现在市场上是有意义的。

苹果预计将在今年秋季推出三款新 iPhone 机型，包括一款 5.8 英寸 OLED iPhone X 的继任者、一款 6.5 英寸的 OLED 机型和一款 6.1 英寸 LCD 机型。

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