罗技发布iPhone无线充电架：和苹果合作

2018-08-07 23:54:47
小熊蓝斯
威锋网
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苹果AirPower还没发售，这款你觉得如何？

今天罗技发布了一款新的无线充电支架，适用于 iPhone 8、iPhone 8 Plus 以及 iPhone X。


据罗技方面表示，这款名为“POWERED”的无线充电支架是与苹果一起合作设计的，这款支架可放置在桌面或床头柜上，而且可将 iPhone 竖直放置 - 罗技表示这非常适合 Face ID 的识别和阅读通知。


据悉，POWERED 与市场上大多数其它充电座的区别在于：首先，您的设备无需与支架完全对齐即可完成充电，因此您可以“随意地”将 iPhone 放在支架上然后就可以走开了。其次，POWERED 还支持横向放置，因此您可以在智能手机的屏幕上观看视频，同时进行充电。 另外，该支架还为 iPhone 配备了厚度达 3mm 的保护套。

罗技表示，POWERED 可为 iPhone 8、8 Plus 和 iPhone X 提供高达 7.5W 的充电，为所有其它支持 Qi 的设备则提供高达 5W 的充电。 这款产品本月将在罗技官网和苹果在线商店上架，售价 69.99 美元。

或许在苹果自家的 AirPower 充电板还没发售之前，这也是一款不错的代替品？

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