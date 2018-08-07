一天两发：iOS 12和Mojave最新公测版发布

苹果以往是先发布开发者版，后一天再发布公测版。

今天凌晨，苹果向开发者分别推送了 iOS 12 和 macOS Mojave 的第六个 Beta 版，两个系统的最新测试版相比于上一个版本都没有太大的变化，但依然带来了一些值得注意的地方，并且系统的稳定性也有了进一步的提升。





我们发现，苹果在为开发者推送了最新的开发者版本之后，也马不停蹄地为公测用户带来了 iOS 12 和 macOS Mojave 的第五个公测版。苹果一贯的做法是先发布开发者测试版，然后过一天之后再发布公测版本，今天苹果比较“积极”地相继发布了两个版本。

如无意外两个公测版的内容与今天较早前发布的开发者版是一样的，如果你参加了苹果的公测计划，不妨升级到最新的公测版折腾一下吧。

iOS 12 第五个公测版值得注意的地方：

App Store、iTunes Store、Apple Books、TV 应用、音乐应用的欢迎页面

墙纸进行重新排序

移除 iOS 10 的墙纸

家庭应用推出了一些新的渐变颜色墙纸

地图中的字体调整

无线收听音乐时的新 AirPlay 图标

当 iPhone 处于横向模式时，关闭通知的按钮将出现在新的位置

macOS Mojave 第五个公测版值得注意的地方：

用户可以通过迁移助理从 Windows 将更多的数据传输到 Mac 电脑。设置助理和迁移助手现在可以传输的数据包括账户信息、文档、电子邮件、联系人信息和日历事项等等。

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