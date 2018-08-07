无缝切换Mac: Win迁移助理可传输更多数据

2018-08-07 10:25:56
陈知心
威锋网
加载中...

新的功能将可以让用户更加无缝地从 Windows 切换到 macOS 系统。

苹果正在扩展其 macOS 10.14 Mojave 系统的 Windows 迁移助理的功能，新的功能将可以让用户更加无缝地从 Windows 切换到 macOS 系统。


在今天凌晨发布的 macOS Mojave beta 6 中，用户可以通过迁移助理从 Windows 将更多的数据传输到 Mac 电脑。设置助理和迁移助手现在可以传输的数据包括账户信息、文档、电子邮件、联系人信息和日历事项等等。

在此之前，Windows 迁移助理并不能从 Microsoft Outlook 等第三方服务中导入数据，只能通过导入计算机本地的数据，比如桌面和文档文件夹中的数据。

虽然这对于 Windows 迁移助理来说是一个巨大的进步，但是值得注意的是，新的迁移助理目前仍然处于 beta 阶段，因此，我们不建议锋友们在当前阶段时进行这种迁移，以避免出现一些意料之外的问题。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号-3/10 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2018 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利