无缝切换Mac: Win迁移助理可传输更多数据

新的功能将可以让用户更加无缝地从 Windows 切换到 macOS 系统。

苹果正在扩展其 macOS 10.14 Mojave 系统的 Windows 迁移助理的功能，新的功能将可以让用户更加无缝地从 Windows 切换到 macOS 系统。





在今天凌晨发布的 macOS Mojave beta 6 中，用户可以通过迁移助理从 Windows 将更多的数据传输到 Mac 电脑。设置助理和迁移助手现在可以传输的数据包括账户信息、文档、电子邮件、联系人信息和日历事项等等。

在此之前，Windows 迁移助理并不能从 Microsoft Outlook 等第三方服务中导入数据，只能通过导入计算机本地的数据，比如桌面和文档文件夹中的数据。

虽然这对于 Windows 迁移助理来说是一个巨大的进步，但是值得注意的是，新的迁移助理目前仍然处于 beta 阶段，因此，我们不建议锋友们在当前阶段时进行这种迁移，以避免出现一些意料之外的问题。

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