最新数据：iOS 在美国市场已开始吊打安卓

分析公司 Mixpanel 今天发布了关于移动设备操作系统在美国的市场份额和移动浏览的新数据。值得注意的是,苹果 iOS 的用户群几乎是 Android 的两倍,这也意味着 Safari 是最受欢迎的移动浏览器。





据外媒 TechCrunch 报道,Mixpanel 对美国数百万移动设备用户的最新调查揭示了浏览器和平台市场份额的最新趋势。iOS 轻松击败 Android, 65.5% 的美国人使用苹果的 iOS 系统,谷歌的移动操作系统则占据了 34.46% 的市场份额。

值得一提的是,在美国,一些州甚至有超过 75% 的移动设备运行 iOS,比如阿拉斯加(77.88% iOS vs 22.12% Android)、康涅狄格(76.94% vs 23.06%)、罗德岛(75.50% vs 24.5%)、纽约(72.57% vs 27.43%)和加州(66.72% vs 33.28%)。

由于 iOS 市场份额如此之高,Safari 也成为了移动设备上最受欢迎的浏览器,58.06% 的用户坚持使用默认浏览器。作为对比,谷歌浏览器所占份额为 32.48%。

