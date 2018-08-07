6.1英寸iPhone真机照首曝: 玻璃机身无双摄

在过去的几个星期，已经有爆料人士分享了三款新 iPhone 的机模照片。

随着苹果公司 2018 年秋季新品发布会的临近，我们已经看到越来越多有关该公司的一些未公布但备受期待的产品的图片和细节被曝光。





根据之前的报道，苹果今年会发布三款新 iPhone，包括 6.5 英寸和 5.8 英寸的 OLED 机型，以及一款 6.1 英寸的 LCD 机型。这三款新机都将采用类似 iPhone X 的设计。在过去的几个星期，已经有爆料人士分享了三款新 iPhone 的机模照片。

而就在上周末，一位名叫 Mikelagore 的网友分享了一张据说是 6.1 英寸 iPhone 的真机照片，显示了手机背面的上半部分。该照片并不是特别清晰，真实性也无从确认，但是我们可以看到几个标志性的设计，比如双 LED 闪光灯、单摄像头以及苹果 logo。当然，还有一些其他苹果手机的美学设计线索，比如机身侧面的按键和玻璃背面板等等。

虽然苹果一直都很注重对新产品的保密，但还是有不少相关信息被泄露出去。有传闻称，今年的 LCD iPhone 将面临生产方面的问题，可能会推迟到 10 月或者 11 月上市。

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