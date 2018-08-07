苹果发布iOS 12系统的第六个开发者测试版

虽然这个新的测试版没有太大变化，但仍有一些值得注意的地方。

我们正在一步一步接近 iOS 12 的正式版本。今天凌晨，苹果发布了 iOS 12 操作系统的第六个开发者测试版，第五个 beta 于一周以前发布。虽然这个新的测试版没有太大变化，但仍有一些值得注意的地方。





iOS 12 beta 6 为苹果的核心应用程序增加了大量新屏幕。该公司通常会在主要的软件更新中添加引人注目的屏幕界面，让用户了解新功能和变化，iOS 12也没有什么不同。

今天的 beta 版本似乎为 App Store 、iTunes商店、Apple Books、Apple TV 和 Apple Music 应用添加了新的屏幕。许多 iOS 墙纸已经被重新排序， iOS 10 中引入的墙纸已经从更新中删除。家庭应用也推出了一些新的渐变颜色壁纸，而之前的壁纸已经被删除。

此外，这次更新还做了一些细微的 UI 更改，包括地图中的字体调整、一个无线收听音乐时的新 AirPlay 图标、以及当 iPhone 处于横向模式时，关闭通知的按钮将出现在新的位置。

目前，注册的开发者可以前往苹果开发者中心下载，安装了相应描述文件的用户则可以通过 OTA 的方式更新至最新 iOS 12 beta 6。在安装测试版之前，小编建议各位创建一个完整加密的 iTunes 备份或 iCloud 备份，并且不要在主设备上安装 iOS 12，毕竟测试版软件并不总是稳定的，可能会有漏洞。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。