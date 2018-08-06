iPhone X将推动智能手机的价格进一步上涨

不少分析师表示，多种因素可能会导致旗舰智能手机的价格继续上涨。

不少分析师表示，多种因素可能会导致旗舰智能手机的价格继续上涨，而 iPhone X 的成功将是其中一个非常关键的影响因素。此前有许多人怀疑，消费者是否会花高价来购买一部手机，而苹果已经证明怀疑者是错的。





去年 9 月，当苹果发布 iPhone X 时，批评者对这款手机的高定价嗤之以鼻。但是苹果 CEO 库克今年 7 月份曾经表示，iPhone X 自 2017 年 11 月 3 日上市以来，这款手机每周的销量已经超过了其他所有苹果设备。

近段时间，关于 2018 年 iPhone 的消息越来越多，甚至有媒体报道，苹果最新的旗舰定价将超过 1000 美元。外媒 CNET 表示，三星、华为和一加等智能手机厂商都在效仿苹果，推高旗舰产品的价格。除了竞争对手定价之外，LG 则认为，这其中还有一些其他的因素，比如零部件成本、运营商措施、关税等等。随着这些投入成本的上升，他们不得不效仿。

当然，智能手机厂商也在他们的手机中加入越来越复杂和昂贵的部件，比如 iPhone X 的 TrueDepth 前置摄像头、华为 P20 Pro 的三摄像头等等。另外，越来越多旗舰手机开始采用玻璃、陶瓷等材质用作手机的背面板。

但是也有部分分析人士提出了不同的观点。CCS Insight 的首席研究分析师本·伍德(Ben Wood)表示，成本提高的一部分原因来自零部件和制作过程，但是苹果提高旗舰 iPhone 定价的决定只是为了最大限度的提高投资回报率。

Creative Strategies 分析师卡罗琳娜·米拉内西(Carolina Milanesi)对此表示赞同。她在一封电子邮件中说:“毫无疑问，这些手机的销量比以往任何时候都多。这些设备的(材料成本)肯定在增长，但我确实认为，这些品牌在旗舰产品上有溢价，因为它们是地位的象征。”

你认为苹果公司在未来几年内会对其旗舰 iPhone 的定价会高到什么程度？或者你认为花多少钱买一部手机是合适的？留言来聊一聊吧。

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