新手进阶: 7个你可能不知道的Mac使用技巧

macOS 和 iOS 中有很多隐藏的功能，但是因为各种各样的原因，它们没能进入用户的视线。

macOS 和 iOS 中其实有很多隐藏的功能，但是因为各种各样的原因，它们没能进入用户的视线。今天，我们要介绍的 7 个你可能不知道，但是非常有用的 macOS 技巧。





音量和屏幕亮度的微调

我们都知道，MacBook 上拥有音量和亮度的调节按键（Touch Bar 也可以），如果你在按住 Option +Shift 键的同时按下音量或亮度按键，则可以对音量和亮度进行更细微的调节。

定制键盘快捷键

你可以为特定的应用程序或所有的应用程序创建自定义键盘命令，通过系统偏好设置 > 键盘 > 快捷键选项卡 > 选择应用快捷键。从这里，单击“+”按钮，即可添加一个新的菜单标题和键盘快捷键。

Spotlight 计算器

相比打开计算器应用程序，使用 Spotlight（聚焦搜索）可以进行更加快速、简单的计算。通过 Command + 空格键即可打开 Spotlight，输入你需要解决的简单数学问题。

使用钥匙串来查找 WiFi 密码

如果你忘记了 WiFi 网络的密码，可以使用钥匙串来查看密码。打开钥匙串访问应用，然后选择“系统”，找到 WiFi 网络之后双击，然后在弹出的窗口中选择“显示密码”，输入帐户密码之后，WiFi 密码将以纯文本显示。如果有需要，你可以在钥匙串访问中查看所有保存的登录名和密码。

隐藏菜单栏

很多人会选择在 Dock 栏不需要用到的时候将它隐藏起来，以获得更多的屏幕空间，在系统偏好设置中选择“程序坞”，勾选“自动显示和隐藏程序坞”即可。

事实上，Mac 顶部的菜单栏也可以进行同样的设置。同样是在系统偏好设置里面，选择“通用”，然后勾选“自动隐藏和显示菜单栏”。而在这个界面中，你还可以选择“使用暗色菜单栏和程序坞”，换一种 macOS 体验。

取代 Touch Bar 触控栏的退出键

如果你讨厌苹果的 Touch Bar MacBook Pro 的非物理退出键，那么大多数应用程序都支持通过键盘命令来实现同样操作的选项。使用 Command + 句号的组合键同样可以执行退出全屏窗口的操作。

切换同一应用的不同窗口

通常情况下，使用 Command + Tab 键可以在不同应用之间进行快速切换，而如果你打开了同一个应用程序的多个窗口，你可以使用 Command + 波浪号（数字 1 左侧的按键）来进行快速切换。举个例子，如果打开了大量 Safari 窗口，这个键盘命令可以让你快速地找到目标窗口。

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