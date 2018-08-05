Apple Watch 越狱工具发布：探索更多可能
2018-08-05 22:16:42
陈知心
威锋网
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尽管苹果公司已经尽了最大的努力，但是关于苹果系统的越狱仍在继续。
尽管苹果公司已经尽了最大的努力，但是关于苹果系统的越狱仍在继续。今天，开发者 Tihmstar 为 Apple Watch Series 3 发布了一款面向开发者的越狱软件，虽然它对用户来说还没有太大的意义，但还是有一些东西值得注意。
据外媒 WCCFTech 报道，此次越狱适用于 watchOS 4.1 和 Apple Watch Series 3。兼容。旧款 Apple Watch 和之前的 watchOS 版本也可以兼容，但是需要对代码进行一些细微的修改。对于 Apple Watch 和 watchOS 的开发者来说，此次越狱被吹捧为“几乎完全的越狱”。它提供了根文件读/写和许多开发人员喜欢的其他特性：
通过 v0rtex 利用内核
将根文件系统重新设置为读/写
根访问(tfp0补丁)
提取 bootstrap.tar 包
h3lix 内核补丁
需要提醒的是，这个越狱工具本身并不是面向公众的。相反，它的目的是让开发人员能够更深入地研究 watchOS，并了解它的功能。安装此软件并不意味着用户可以神奇地访问设备上的 Cydia 或类似的任何东西。
在未来，这种对 watchOS 的访问可以为用户提供安装自定义修改的能力，比如用户界面调整、自定义表盘等等。开发者 Tihmstar 说还有很多内容需要更新。我们可能离面向用户的更新还很远。感兴趣的锋友可以前往 GitHub（点击这里）了解更多的信息，但是千万要记住，这个工具是为开发者准备的，普通用户还是要谨慎一些。
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