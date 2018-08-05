iPhone X/8/8P出现这些系统BUG不予退换

包括主屏语音无响应、App假死和充电不上涨。





苹果针对 iOS 11.4 或 11.4.1 的 iPhone 用户可能会遇到的系统 BUG 发布了解决方法。



日前，苹果发出告经销商通知书，声称近期使用 iOS 11.4 或 11.4.1 的 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 会出现运营商来电及微信等 App 语音无响应、黑屏，切换 App 后台出现系统假死，充电到 80% 或 90% 电池电量无法上涨的故障。



苹果表示这些情形皆不属于硬件故障，不是设备本身质量问题，经销商不予更换或退货处理。



出现上述问题的解决方法如下：



1、运营商来电、微信语音无响应：可强制重启设备，消除主屏无响应 BUG，也可以升级 iOS 12 Beat 5 来解决此问题；



2、App 切换后台假死：第三方程序类的崩溃可通过重启和强制重启来解决；



3、充电到 80%~90% 后充不进去：将电池耗尽直至自动关机再给设备充电，充电过程中不要使用手机，满电后开机 iPhone 会对电池进行校准，即可解决此故障。



iOS 11 遭到用户诟病的最主要原因就是 BUG 太多，鉴于 iOS 11 现在基本处于最末版本，预计苹果不再会专门发布新版本修复某些 BUG，很快最新的 iOS 12 会在下个月到来，今年秋季上线的新系统可能也是近年来相对最为稳定的一版 iOS，或许能挽回很多人被 iOS 11 伤透的心。













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