苹果将联合国内运营商 加强治理垃圾短信

苹果终于决定从源头出发治理垃圾短信了吗？





过去一周里，苹果多次遭到来自国内的“点名批评”，包括 iMessage 上堆积成山的垃圾短信，App Store 国区被允许上架的赌博应用等等。中国市场对于这家刚刚突破一万亿美元市值的美国公司来说举足轻重，遵从规则、接受指责也成为苹果满足中国市场需求的一部分。



日前，据路透社报道，苹果发言人表示正在与中国运营商合作，寻找减少通过运营商服务收到垃圾短信/邮件的方法。该发言人透露称目前已经和中国电信等运营商接触，研究进一步减少垃圾短信的其他方法，包括采用更先进的机器学习模型来识别垃圾短信，找出欺诈发送短信的账户并进行有效拦截。



垃圾短信一直是困扰苹果的问题，尤其在国内，由于一些公司受利益驱使公开/非公开地买卖用户信息，而手机号码又是最不被重视的个人信息，使得各类广告推销、赌场信息、非法贷款等找到了“轰炸目标”。苹果曾想方设法清理这些垃圾短信，iOS 11 正式版直接开放了垃圾短信过滤接口，让用户在更新iOS 11 之后，可以通过第三方手机安全工具来过滤“未知与垃圾信息”。



但是这项功能也没能完全解决痛点，而且有点治标不治本的味道，这次与国内几大运营商的合作，是苹果终于打算从源头出发，尝试和运营商共同加强短信监管，掐断垃圾短信 IP，如果真的能做到，那么中国用户也许不用再受垃圾短信骚扰，很多利用手机电话、手机短信进行的诈骗发生率也会有效降低。







欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。