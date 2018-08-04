台积电遭电脑病毒入侵 或影响A12芯片生产
2018-08-04 22:02:25
陈知心
威锋网
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由于电脑病毒的入侵，苹果供应商台积电的几家工厂昨天被迫停产。
根据彭博社的报道，由于电脑病毒的入侵，苹果供应商台积电的几家工厂昨天被迫停产，不过目前还不清楚具体细节。台积电正在为今年即将推出的新款 iPhone 手机增加芯片产量。
台积电在一份声明中解释说，工厂的一些制造工具已经被感染，虽然问题已经得到控制，也已经恢复了部分生产工作，但是该公司的几家工厂最早也要到周日才能开始生产。
另外，台积电也补充说，此次事件的影响程度因工厂而异。这家芯片制造商不相信该病毒是由黑客引起的，但目前还不清楚谁对此负责。台积电首席财务官何丽梅(Lora Ho)在接受彭博社电话采访时表示，这不是台积电第一次受到病毒攻击，但这是台积电首次因为此类攻击而导致生产线停产。
不过，何丽梅不愿详细说明此次停产带来的具体影响，包括是否影响了 iPhone 芯片的生产，以及对收入的影响。早在 5 月份，就有报道称，台积电已经开始大规模生产 7 纳米 A12 处理器，这款处理器似乎要用于今年的 iPhone 机型。
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