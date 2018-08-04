iOS 12 beta发现新款iPhone和iPad Pro设计
2018-08-04 12:25:02
陈知心
威锋网
加载中...
随着开发者对苹果最新 iOS 12 测试版的进一步研究，越来越多关于新款 iPhone 的细节信息被曝光。
随着开发者对苹果最新 iOS 12 测试版的进一步研究，越来越多关于新款 iPhone 的细节信息被曝光。开发者 Guilherme Rambo 今日在推特上表示，他发现了新 iPhone 和新 iPad Pro 的设计细节。
据了解，Guilherme Rambo 在 iOS 12 beta 5 的 PassKitUIFoundation 框架中发现了 6.5 英寸 OLED iPhone（暂称为 iPhone X Plus）和新款 iPad Pro 的支付用图标，并且跟现有 iPhone X 进行了对比。
虽然图标信息不是特别详细，但是通过对比我们可以发现，虽然两款手机的总体设计似乎没有太大差异，但是 iPhone X Plus 比 iPhone X 更高一些，边框更窄，屏幕顶部的“刘海”似乎也有所改动。不过，侧边按钮的比例不是特别清楚，应该不是最终定稿。
除了 iPhone，Guilherme Rambo 在固件中还发现了新款 iPad Pro 的支付用图标。不过这个图标被奇怪地画成一个方形，Guilherme Rambo 认为苹果是为了快速简单的图形处理而设计的，并不能作为苹果即将推出方形 iPad 的证据。
这些图标出现在 iOS 12 beta 5 的 PassKitUIFoundation 框架中，这是 iOS 钱包的用户界面。图标用于钱包动画，就像在 iPhone 上触发 Apple Pay 时看到的那样。
目前尚不清楚这些图标是否预示着最终产品的设计，但是有传言称，苹果正在研发一款更大的 iPhone X 机型，以及一款重新设计的 iPad Pro，将用 Face ID 人脸识别技术取代 Home 键。
欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。
- 摒弃全屏: 全新Siri概念重新设计多任务处理
- 新机命名曝光：不会是iPhone 9和iPhone XI
- 基本确认: 新款iPad Pro将采用圆角屏幕设计
- 新iPhone投产 “双卡”版本专供国内用户？
- iPhone在中国卖不过Oppo/Vivo 但营收最高
相关文章
锋友跟帖
人参与
人跟帖
热度 时间
正在加载评论