摒弃全屏: 全新Siri概念重新设计多任务处理

在 iOS Mogi 中，Siri 是围绕一个被称为“并行帮助”的概念设计的。

日前，在 Reddit 上分享的一篇文章中，一个华丽的 iOS 新概念详细介绍了一种全新的 Siri 和多任务处理方式，让人看到了苹果可以如何摆脱侵入式的全屏 Siri 设计。这个 iOS Mogi 概念是由设计师 Kevin Eugene 创建的，它对 Siri 和多任务处理在未来如何有很大的改进进行了令人印象深刻的详细研究。





在 iOS Mogi 中，Siri 是围绕一个被称为“并行帮助”的概念设计的。设计师的想法是要打造一个不打扰用户的语音助手(它不会像今天那样占用整个屏幕)，具有上下文感知能力，并且可以在用户处理其他任务时在后台为用户做一些事情。有趣的是，目前 Mac 上的 Siri 已经做到了一些。不过，与 iOS 相比，Siri 在 macOS 上的功能更有限。

iOS Mogi 概念包括大量详细的图片，展示了并行帮助改善用户体验的多种方法，并为 iOS 提供了新的多任务处理能力。举个例子，新 Siri 可能顺利找到插入 iMessage 的图像：

这一概念在 iOS 上推进多任务处理的一种方式是，可以提取之前的 Siri 请求，并在其他应用程序中轻松使用结果：

Kevin Eugene 指出，新的非侵入式 Siri 和 iOS 之间的紧密集成，可能会真正将苹果的移动设备和竞争对手区分开来。将 Siri 设计成非侵入性的，可以为很多情况提供支持。

这个概念还演示了如何主动地提出 Siri 建议，同时保持对其他任务的不干扰：

根据日历事件和你当前的位置，Siri 可以提供更好的多任务处理功能：

Siri 不占据 iOS 的整个屏幕的另一个进步是，它可以帮助用户完成其他辅助功能：

在这个概念中，还有一个更贴心的补充，就是能看到 Siri 最近保存的项目列表：

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