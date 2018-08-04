新机命名曝光：不会是iPhone 9和iPhone XI

到目前为止，2018 年 iPhone 为数不多的几个秘密之一就是其命名。

苹果公司对 2018 年 iPhone 的保密工作似乎非常糟糕，关于新 iPhone 的传闻到处都是。众所周知，苹果预计将发布三款基于 iPhone X 设计的新 iPhone，包括 5.8 英寸和 6.5 英寸 OLED iPhone 和一款 6.1 英寸 LCD 机型。





此前已经有不少关于新 iPhone 的机模和谍照被曝光，而现在，外媒 MobileFun 提供了今年 3 款新 iPhone 可能采用的命名方式。说真的，到目前为止，2018 年 iPhone 为数不多的几个秘密之一就是其命名。

iPhone 8 和 iPhone X 是去年发布的机型，而我们还无法确定新机型的命名，是 iPhone 9 和 iPhone XI 吗？

MobileFun 在报道中指出：“我们的消息来源显示，三款 iPhone 中最大的一款将被命名为 iPhone XS Plus，而 6.1 英寸的 iPhone 将是一款更便宜的机型，将命名为 iPhone 2018，5.8 英寸的机型就是 iPhone XS，它只是原版 iPhone X 的 S 系列。”

如果没有意外，苹果将在下个月的新品发布会上推出新的 iPhone，届时我们将会获得更多的信息。

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