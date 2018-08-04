基本确认: 新款iPad Pro将采用圆角屏幕设计

2018-08-04 09:56:05
陈知心
威锋网
加载中...

我们已经从最新的 iOS 12 开发者测试版中发现了很多关于今年未发布产品的信息。

我们已经从最新的 iOS 12 开发者测试版中发现了很多关于今年未发布产品的信息，其中包括 HomePod 的通话功能、AirPods 的无线充电盒，以及一款新的 iPad Pro 机型，它的边框更小，没有 Home 键，将改用 Face ID。


关于新款 iPad Pro，人们一直在问一个问题：它的显示屏会不会和 iPhone X 一样采用圆角设计？


外媒 9to5Mac 在 iOS 12 beta 5 中发现的一个新证据表明，新的 iPad Pro 机型实际上将拥有圆角的显示屏。这个测试版中有一个名为 J3xx affordance corners.png 的素材，虽然图标非常小，很难判断是否采用圆角设计，但从格式上来看，它很明显就是一个圆角矩形。

报道指出，J3xx 应该就是 2018 年 iPad Pro 的系统名称，iOS 12 beta 5 就是通过它来引用新设备的。值得一提的是，9to5Mac 还发现，今年的 LCD iPhone 机型也有类似的素材，其代号为 N84。


除了这个新的证据之外，9to5Mac 还在 iOS 模拟器上进行了演示，上图就是 iPad 分屏模式下的圆角矩形界面效果。当然，这只是一次模拟器中的测试，新 iPad Pro 的 Home 指示器不太可能这么宽。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号-3/10 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2018 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利