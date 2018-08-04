基本确认: 新款iPad Pro将采用圆角屏幕设计
2018-08-04 09:56:05
陈知心
威锋网
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我们已经从最新的 iOS 12 开发者测试版中发现了很多关于今年未发布产品的信息。
我们已经从最新的 iOS 12 开发者测试版中发现了很多关于今年未发布产品的信息，其中包括 HomePod 的通话功能、AirPods 的无线充电盒，以及一款新的 iPad Pro 机型，它的边框更小，没有 Home 键，将改用 Face ID。
关于新款 iPad Pro，人们一直在问一个问题：它的显示屏会不会和 iPhone X 一样采用圆角设计？
外媒 9to5Mac 在 iOS 12 beta 5 中发现的一个新证据表明，新的 iPad Pro 机型实际上将拥有圆角的显示屏。这个测试版中有一个名为 J3xx affordance corners.png 的素材，虽然图标非常小，很难判断是否采用圆角设计，但从格式上来看，它很明显就是一个圆角矩形。
报道指出，J3xx 应该就是 2018 年 iPad Pro 的系统名称，iOS 12 beta 5 就是通过它来引用新设备的。值得一提的是，9to5Mac 还发现，今年的 LCD iPhone 机型也有类似的素材，其代号为 N84。
除了这个新的证据之外，9to5Mac 还在 iOS 模拟器上进行了演示，上图就是 iPad 分屏模式下的圆角矩形界面效果。当然，这只是一次模拟器中的测试，新 iPad Pro 的 Home 指示器不太可能这么宽。
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