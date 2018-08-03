新iPhone投产 “双卡”版本专供国内用户？

iPhone的双卡版本界面是怎样的呢，还真有点期待呢。

进入 8 月，距离苹果发布新一代的 iPhone 又近了一步，外界普遍认为苹果今年将会发布 3 款新的 iPhone，而当中中国用户最关心的，似乎是传闻中的“双卡双待”。





日前据《经济日报》指出，有富士康员工爆料，新 iPhone 已经进入了量产阶段，不过令人惊讶的是，新 iPhone 目前竟然有 4 个内部代号，毕竟之前的传闻只是称苹果今年会发布3款新机。

富士康员工透露，目前新机有 801、802、803、804 这 4 个代号，据推测 801 和 802 分别是不锈钢中框材料的产品，有可能就是 OLED 屏幕的 5.8 英寸和 6.5 英寸版本，可以看作是第二代 iPhone X。而 803 和 804 是铝合金材料中框的，有可能是 LCD 屏幕的 6.1 英寸 iPhone，而同一个尺寸有两个代号，其中有一款可能就是之前在测试版中曝光的“双卡双待”版本，两个代号，不排除是国内的双卡版本和海外 eSIM 卡版本的区别。

以前说因为 iPhone 没有“双卡”而不买的朋友，现在没有理由了吧？

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