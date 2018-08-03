iPhone在中国卖不过Oppo/Vivo 但营收最高

苹果的收入和出货量之间的差距大概与 iPhone 的高售价有关。

根据外媒 Apple Insider 的报道，研究公司群智咨询(Sigmaintell)称，iPhone 在中国的表现相当不错，在 2018 年上半年的营收占据了中国智能手机市场的的第一位。





台湾 DigiTimes 本周引述群智咨询的话称，虽然 iPhone 在中国市场的出货量为 3211 万台，仅排在第三位，低于 Oppo 的 3800 万台和 Vivo 的 3550 万台，但是营收达到了 252.38 亿美元，排在第一。实际上，华为本应以 5896 万台的总成绩领先于其他竞争对手，但有些数据被拆分到了荣耀品牌。

苹果的收入和出货量之间的差距大概与 iPhone 的高售价有关。iPhone X 在中国的起售价为 8316 元人民币，远高于中国大多数智能手机的价格，其中许多智能手机的价格只有 iPhone X 的一半或三分之一。

DigiTimes 指出，iPhone X 占了 6 月当季在中国销售的 iPhone 的一半，但其他消息人士对这一数字存在争议，称 iPhone 6 系列设备占了大部分出货量。

而在全球范围内，苹果在 4 月至 6 月的收入为 533 亿美元，其中 299 亿美元来自 4130 万台 iPhone 的出货量。苹果 CEO 库克说，尽管 iPhone 8 系列在美国本土的表现可能更好，但 iPhone X 仍然是最受欢迎的机型。

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