苹果市值破万亿 库克发表评论追忆乔布斯

库克称虽然 1 万亿市值对苹果来说是一个里程碑，但这并不是衡量苹果成功与否的标准

8 月 3 日消息，苹果公司在市值突破 1 万亿美元的里程碑之后，苹果 CEO 蒂姆·库克向全球 12 万名员工发送了一份备忘录，并在其中追忆了自己的“领路人”，“导师”，iPhone 的缔造者——乔布斯。





库克称虽然 1 万亿市值对苹果来说是一个里程碑，但这并不是衡量苹果成功与否的标准。相反，苹果将用户和创造好的产品放在第一位，财务回报只是苹果持续创新的副产品。下面是库克的完整备忘录：团队们：今天，苹果创造了一个重要的里程碑。我们的股票收盘价 207.39 美元，市场估值现在已经超过了 1 万亿美元。虽然我们应该值得骄傲，但这并不是衡量我们成功的最重要的因素。财务回报仅仅是苹果持续创新，将产品和用户放在第一位，始终忠于我们价值观的结果。是我们的团队，让苹果变得伟大，我们的成功归功于你们的勤劳，奉献和热情。我为能与你们并肩工作而感到一生的荣幸。我想从内心最深处感谢你们所有的辛勤付出，和为了追求卓越而永不妥协的精神。我借此机会感谢我们的用户，我们的供应商、合作伙伴，苹果开发者社区，我们的同事以及所有加入这家卓越公司的人。史蒂夫创立了苹果，他认为人类创造力可以解决最大的挑战，只有那些疯狂到认为自己可以改变世界的人才能改变世界。在当今世界，我们的使命比以往任何时候都更加重要。我们的产品不仅创造了惊喜和喜悦的时刻，还使世界各地的人们能够丰富自己和他人的生活。就像史蒂夫总是在这样的时刻做的那样，我们都应该期待苹果公司的光明未来，共同努力成就伟大事业。蒂姆

1976 年，21 岁的乔布斯和 26 岁的沃兹在乔布斯家的车库里成立了苹果电脑公司。1985 年，乔布斯曾被赶出苹果公司，但10年后他又重新回归，把这家电脑公司从濒临破产的境地中拯救了出来。2008年苹果推出的 iPhone 开启了智能手机时代，自此，也开启了属于苹果的时代，苹果已经成为全球最具价值的公司。在过去的10年里，全球累计售出的 iPhone 已经超过 12 亿部。乔布斯留下的“one more thing”也成为众多厂商模仿的经典环节，还有那句“你是想卖糖水还是想跟我一起改变世界”也成为了科技圈脍炙人口的经典桥段。2011年10月5日，乔布斯因为患胰腺癌病逝，享年56岁。库克曾经这样描述乔布斯：“乔布斯眼中闪烁着我从未见过的光芒”。

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