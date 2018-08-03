今年iPhone不再提供3.5mm耳机插孔转换器

2016 年，苹果在发布 iPhone 7 的时候放弃了 3.5 毫米耳机插孔。

根据外媒 Apple Insider 的报道，一份新的分析报告显示，苹果将不会在今年的新款 iPhone 包装盒中提供闪电转 3.5 毫米耳机插孔转换器。





为 iPhone 等产品生产音频硬件的苹果供应商 Cirrus Logic 本周宣布季度营收为 2.545 亿美元。这一数字超过了预期。与此同时，一位分析师也透露了一些关于苹果即将推出的新 iPhone 的细节信息。

Cowen 分析师 Matthew D. Ramsay 在给投资者的一份报告中说，Cirrus 公司第二财季的预测“几乎证实了苹果公司不会在其新款 iPhone 中捆绑 DAC 耳机转换器”。这位分析师表示，转换器将继续提供给一些旧的 iPhone 机型。

另一位来自巴克莱(Barclays)的分析师 Blayne Curtis 早在今年 4 月就做出了类似的预测。

2016 年，苹果在发布 iPhone 7 的时候放弃了 3.5 毫米耳机插孔，取而代之的是通过 Lightning 接口发送音频。为了帮助人们轻松地过渡，苹果公司给每台新 iPhone 都提供了一个闪电转 3.5 毫米耳机插孔转换器。该部件的拆解表明，用于信号转换的 DAC 芯片是由 Cirrus 公司设计的。

而在随后的 2017 年，苹果继续为 iPhone X 和 iPhone 8 系列提供闪电转 3.5 毫米耳机插孔转换器，但是这样的情况预计将在今年结束。

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