讲真 苹果的“下一件大事”可能不会是iPhone

iPhone 等苹果设备很重要，但它们并不是苹果公司的未来。

如果说苹果有什么出名的话，那就是这家公司推出了突破性和革命性的设备。想想 iMac 和 Apple Watch，当然还有 iPhone……尽管这些设备很重要，但可以肯定的是，它们并不是苹果公司的未来。





例如，智能手机创新的步伐一直在放缓。苹果的服务业务预计会变得更加重要。考虑到这一点，苹果的“下一件大事”可能不会是 iPhone，而是苹果正在酝酿的四个令人兴奋的新事物。

增强/混合现实

众所周知，苹果公司对其未来计划讳莫如深，但有一件事似乎是显而易见的：这家位于库比蒂诺的科技巨头正在为增强现实技术的突破奠定基础。

ARKit 在 2017 年的首次亮相是苹果迈向混合现实未来的第一步，但是值得期待的并不是它本身。有传言称，苹果可能会推出增强现实或混合现实产品，具体来说，就是一副使用 AR 技术的眼镜。

很明显，这将成为苹果的“下一件大事”。这个设备我们还不太了解，有传言说它会使用 AR 将信息叠加到真实世界的环境中。但它也可能会提供虚拟现实体验，类似于目前的 Oculus Rift 等 VR 设备。因此，这款设备的合适术语可能是 MR(混合现实)。

根据大多数报道，“苹果眼镜”将能够在没有 iPhone 的情况下运行和连接互联网，甚至可能拥有自己成熟的应用商店。如果有什么能取代 iPhone，那可能就是这个。

看起来，苹果公司正在为这款设备的发布做准备。例如，苹果拥有一系列 AR 专利，并且一直在与 AR 组件供应商会面，并有传言称，该公司已经跟其主要金属外壳供应商达成合作，希望在 2020 年之前推出该设备。

CarOS

一辆真正的“苹果汽车”可能不会出现。苹果 CEO 蒂姆·库克在去年的一次采访中透露了这个秘密。一开始，那个代号为“泰坦”(Titan)的项目据说是开发苹果汽车的项目，但是一系列问题的出现可能导致了这个项目重点的转移。

现在，有传言称，泰坦项目将专注于为自动驾驶车辆创建自动系统。换句话说，苹果很可能正在开发类似于“carOS”的东西。据说，苹果公司有多达 5000 人参与了这个项目，而且还在继续为这个项目雇佣人才。

此外，苹果还在美国的公共道路上部署了规模非常大的自动驾驶汽车车队，该车队也一直在稳步增长。从目前的情况来看，苹果在汽车领域的雄心可能超越了自动传感器。

健康功能

近年来，苹果一直致力于健康相关的项目。在很大程度上，这是其旗舰产品 Apple Watch 的基本系统或功能。苹果在这个领域可能有更大的计划，除了与斯坦福大学联合开展的一项革命性的 Apple Watch 研究之外，苹果还有很多事情可以做。

例如，该公司有一个秘密的健康实验室，它收集的健康数据比任何其他实体都要多。像 ResearchKit 和 CareKit 这样的系统已经对医疗保健和医疗研究行业产生了革命性的影响。

当然，苹果公司也在继续升级 Apple Watch 和 iPhone，这些设备都有健康的功能，也不排除苹果正在打造新设备的可能性。此外，Apple Watch 还可以检测疾病，甚至可以挽救生命，这一点已经得到证实。

苹果公司在今年 2 月宣布成立了自己的第一家健康诊所。虽然最初只局限于苹果员工和他们的家人，但你可能会想到，苹果可以把这个诊所与旗下的设备、服务和开发者级别的系统结合起来。

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