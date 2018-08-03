里程碑达成：苹果市值已突破万亿美元大关

苹果已成为历史上首家市值达到 1 万亿美元的上市公司。

威锋网 8 月 3 日消息，苹果公司的盘中股价持续上涨，目前已经突破了万亿美元市值的大关，成为历史上首家市值达到 1 万亿美元的上市公司。





苹果股价在涨至 207.05 美元的临界点之后，达到了这一里程碑。尽管早些时候有一些媒体宣称苹果已经是一家市值超过 1 万亿美元的公司，但这是基于雅虎财经(Yahoo Finance)等工具中过时的苹果流通股数量。

现如今，苹果击败了其他大型科技公司，包括亚马逊、微软和谷歌母公司 Alphabet，赢得了这场市值破 1 万亿美元的竞争。然而，就像大多数具有里程碑意义的事件一样，苹果达到了一万亿美元的市值，其实并没有太大的意义。

当然，这一里程碑事件证明了苹果的实力。多年来，苹果一直是全球市值最高的公司。除了 2016 年之外，苹果公司自 2003 年以来一直在稳步增加其收入和利润，这是由于 iPhone 和 iPad 等产品的大受欢迎。

如果没有意外，苹果将在今年晚些时候推出一系列新产品，包括三款 iPhone、带 Face ID 的 iPad、Apple Watch Series 4、新款 AirPods 以及多款 Mac 设备的更新机型。

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