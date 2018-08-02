继续前进：HomePod在美销量突破300万部

苹果目前在智能音箱市场上占多大的戏份？

智能音箱可谓是过去两年里科技界中的一个热词，那么现在智能音箱市场究竟是个怎样的规模呢，苹果又在当中占据着多大的戏份？





根据研究公司 CIRP 的最新数据显示，美国家庭的智能音箱安装量已经达到了 5000 万部，其中包括了 Amazon Echo、Google Home 和 HomePod。CIRP 还估计，HomePod 在 2018 年第二季度的市场份额已经增长到了 6%，由此可以计算得出，HomePod 截止目前在美国地区的销量已经超过了 300 万部。

作为对比，Amazon Echo 目前在美国市场上的份额为 70%，Google Home 则为 24%，所以 HomePod 还有很长的一段路要走，不过 HomePod 还算是新进入市场的竞争者，留给 HomePod 的发展空间也是非常巨大的。目前，HomePod 只登陆了美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国和德国这几个市场。

不过也有人认为，苹果的 HomePod 很难在市场上获得太多的市场份额，原因是 HomePod 相对较高的价格。目前 HomePod 的售价为 349 美元，而 Amazon Echo 的起售价仅为 50 美元，Google Home 则为 129 美元。

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