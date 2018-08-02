iPad仍是最受欢迎平板: 达到5年来最高水平

尽管全球平板电脑市场出货量连续 14 个季度下滑，但 iPad 仍在增长。

市场研究公司 Strategy Analytics 的数据显示，尽管全球平板电脑市场出货量连续 14 个季度下滑，但 iPad 仍在增长，并且在不断抢占竞争对手的市场份额。





本周早些时候，苹果报告称，2018 年第二季度的 iPad 销量为 1155 万台，销售时间从 4 月 1 日持续至 6 月 30 日。根据 Strategy Analytics 的数据，第二季度苹果在全球平板电脑市场的份额为 28.2%，达到 2013 年以来的最高水平。

根据 Strategy Analytics 的历史数据，苹果 iPad 每一年的第二季度在全球平板电脑市场的份额如下：

2012 年：47.2%

2013 年：28.3%

2014 年：25.3%

2015 年：21.5%

2016 年：21.3%

2017 年：26.1%

2018 年：28.2%

苹果 iPad 产品线的市场份额得到了 3 月底新推出的低成本 iPad 的助攻，当时正值教育类产品的购买旺季，其发布日期就在第二季度开始的前几天。这款起售价 329 美元的平板电脑上季度将 iPad 的平均售价从去年同期的 434 美元降低至 410 美元。

数据显示，苹果在低端市场(iPad)和高端市场(iPad Pro)上的存在，给微软和三星等竞争对手带来了压力。Strategy Analytics 高级研究分析师Chirag Upadhyay 认为，苹果正在利用其市场规模和品牌实力对 Windows 和 Android 竞争对手施加压力。

在过去一年的每一个产品周期中，苹果都在降价并增加更多的功能，这使苹果重新获得了几个百分点的市场份额，并且由于其低价 iPad 和高端 iPad Pro 的组合，苹果的 iPad 产品线仍然保持着较高的平均售价。Android 厂商应该非常关注 2018 年他们将会损失多少收入给苹果。

根据 Strategy Analytics 的数据，第二季度全球 Android 平板出货量降至 2360 万台，较上年同期的 2640 万台下降了 10%。同样，Windows 平板第二季出货量下降 2%，从去年同期的 590 万台降至 580 万台。

不过，据 Strategy Analytics 的联网计算主管 Eric Smith 说，微软第二季度的 Surface Pro 和 Surface Book 2 出货量达到了 100 多万部，随着 Surface Go 的发布，本季度的业绩可能会更好。

就目前而言，iPad 仍是全球最受欢迎的平板电脑，在这个市场上，由于价格不断下跌和缺乏创新，许多 Android 厂商的份额和收入都在流失。

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