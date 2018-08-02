苹果又被“专利流氓”盯上 或面临10亿罚款

加州联邦陪审团裁定苹果侵犯了 WiLan 持有的两项专利

北京时间 8 月 1 日晚，据路透社消息，加州联邦陪审团裁定苹果侵犯了加拿大知识产权公司 WiLan 持有的两项专利。判决书显示，苹果需要支付给 WiLan 1.451 亿美元赔偿金，约合 10 亿人民币。对于加州联邦陪审团的裁定，苹果方面尚未发表回应。





WiLan自诩为是“世界上最成功的专利许可公司之一”，其目标是帮助“公司通过管理和许可其专利组合来释放知识产权的价值”。在 WiLan 发布的一份声明中表示，两项专利与 iPhone 使用的无线技术有关。其中一种是“无线通信系统中的带宽请求协议的方法和装置”，而另一种是“无线通信系统的自适应呼叫准入控制”，US 专利号分别为 Nos 8457145 和 8537757 。

值得注意的是，这并不是 WiLan 和苹果第一次在法庭上刀枪相见。2013 年 10 月，苹果和 WiLan 的无线网络技术专利纠纷最终以苹果胜诉告终。在 2013 年时，该公司在经济上遇到了困镜，并试图通过成功的诉讼来扭转其困境。据不完全统计，WiLan曾向苹果、戴尔、惠普、索尼、英特尔、HTC、LG、德州仪器、Acer、摩托罗拉及阿尔卡特等大公司发起过专利诉讼。WiLan 几乎纯粹依靠专利诉讼赚钱，虽然不是每次都有利可得，但总会有公司掉进 WiLan 的“陷阱”里。而 WiLan 这类的公司似乎只对那些手握巨额资本的巨头们感兴趣，不知道下一次 WiLan 又会盯上谁呢？

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