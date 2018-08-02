iOS 12发现新iPad证据：超薄边框无刘海屏

跟之前的传闻相比，今天发现的 iPad 最明显的区别就是它没有使用“刘海”设计。

我们都在期待 iPad Pro 系列在今年晚些时候升级。有传言称，新版本将不会有 Home 键，改用 Face ID 和更薄的边框，这与苹果在 iPhone X 上使用的设计趋势一致。





外媒 9to5Mac 在 iOS 12 beta 5 中发现了一项新的证据，该证据是电池用量 UI 的一部分，它证实了苹果将在今年晚些时候推出一款新的无边框 iPad，没有 Home 键，边框也比之前的版本更薄。

图标的名称已经标明了“iPad”，它可能就是 2018 年的 iPad Pro。这已经不是我们第一次在苹果的操作系统中发现关于未发布硬件的消息。去年就有消息显示，HomePod 软件提前泄露了一款薄边框 iPhone。

而跟之前的传闻相比，今天发现的 iPad 最明显的区别就是它没有使用“刘海”设计，而 2018 年的所有 iPhone 都将使用这一设计。从上图我们可以看到，通过新旧 iPad 图标的对比，新款 iPad 的边框更薄，Home 键也被移除。

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