预测靠推理:新款iPhone可能在9月12日发布
2018-08-01 23:38:02
陈知心
威锋网
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在过去的每一年里，专家们都在试图预测苹果 iPhone 的发布日期。
在过去的每一年里，专家们都在试图预测苹果 iPhone 的发布日期，而现在，其中一个网站通过统计分析，并且结合一些常识，给出了今年苹果发布 iPhone 的最有可能的日期，一起来看看吧。
外媒 CNET 的编辑 Lynn La 撰稿称，在过去的六年里，苹果要么在周二要么在周三发布新款 iPhone，通常不会晚于 9 月的第二周。因此在 2018 年，苹果可能发布 iPhone 的日期有四个：
9 月 4 日，周二
9 月 5 日，周三
9 月 11 日，周二
9 月 12 日，周三
然后，Lynn La 还将美国劳动节考虑在内。在美国，劳动节假期是在 9 月的第一个星期一。回顾过去 6 年，当劳动节在 9 月 3 日或更早的时候，苹果会在接下来的那一周发布 iPhone。当劳动节在 9 月 5 日或更晚的时候，苹果会在同一周的周三(劳动节之后的两天)发布 iPhone，比如 2015 年和 2016 年。
2018 年的劳动节是 9 月 3 日星期一。因此，如果苹果遵循最近的模式，新款 iPhone 的发布日期就只有 9 月 11 日和 9 月 12 日两个选择。
很显然，九一一并不是发布任何产品的好日子，所以我们只能等到 9 月 12 日（北京时间可能是 9 月 13 日的凌晨）。巧合的是，9 月 12 日也是苹果去年选择的日期。这也意味着，新款 iPhone 可能将于 9 月 21 日正式发售。
不知道这个推理能不能让各位锋友信服呢？或者，留言说一说你们的看法，聊聊你们最期待哪款 iPhone 吧。
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