Mac销量创八年来单季新低:所有机型已过时

与去年同期相比，苹果今年 Q3 的 Mac 销量下降了 13%。

苹果今天发布的财报数据显示，第三季度售出了 372 万台 Mac 电脑，这是自 2010 年第三季度售出 347 万台以来，苹果单季度售出的 Mac 数量最少的一个季度。这也是自 2013 年第三季度以来，苹果第一次单季度售出少于 400 万台 Mac 电脑。





去年，苹果在 Q3 的 Mac 销量为 429 万台，所以与去年同期相比，苹果今年 Q3 的 Mac 销量下降了 13%。Mac 的收入也比去年同期下降了 5%。出现这样的结果有很多可能的解释，包括消费者越来越多地转向 iPhone 和 iPad。这些设备加在一起，占了苹果上个季度收入的 65%，而 Mac 只有 10%。

然而，更大的原因可能是上个季度几乎所有的 Mac 产品都过时了。除了在第三季度开始前 4 个月发布的 iMac Pro 之外，自 2017 年以来，苹果并没有对其他 Mac 电脑进行过更新。

自 2017 年 6 月以来，苹果一直没有更新过 12 英寸的 MacBook 和 iMac系列，而 MacBook Air 自 2015 年 3 月以来也没有变化，只是去年基本款的处理器略有提高。更糟糕的是，自 2014 年 10 月以来，Mac mini 一直没有更新过。Mac Pro 的上一次更新是在 2013 年 12 月以来，苹果预计将在 2019 年推出新的模块化版本。

虽然 MacBook Pro 最近进行了升级，但新机型是在第三季度结束 12 天后才发布的。苹果财务主管卢卡·马埃斯特里(Luca Maestri)在财报电话会议上强调了这种“艰难的上市对比”:与去年 6 月相比，今年第四季度初 MacBook Pro 的发布时间有所不同，这影响了我们的同比销售业绩。

然而，新款 MacBook Pro 的发布时间并不是导致 Mac 销量创 2010 年以来单季最低的主要原因。因为在过去的几年里，苹果更新 MacBook Pro 的时间并不总是在第三季度，比如 2016 年 10 月的机型和 2013 年 2 月的机型。

苹果表示，在上个季度，其活跃的 Mac 电脑的安装量仍实现了两位数的同比增长，达到了历史新高，近 60% 的购买来自于 Mac 电脑的新用户。

幸运的是，对 Mac 系列其他产品的更新应该即将出现。苹果分析师郭明錤预计，12 英寸 MacBook、Mac mini 和 iMac 将在今年晚些时候得到更新，并且会有新的入门级笔记本取代 MacBook Air。另外，如前所述，苹果公司表示，新的 Mac Pro 将于 2019 年推出。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。