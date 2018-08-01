疑5.8英寸OLED iPhone机模曝光：眼熟吗？

Ben Geskin 分享的最新机模照片显示了苹果 2018 年 iPhone 全系列的前后面板。

几天之前，知名的爆料大神 Ben Geskin 分享了两款据称是苹果 2018 年新一代 iPhone 的机模，其中包括 6.5 英寸 iPhone X Plus 和 6.1 英寸LCD iPhone。





而现在，Ben Geskin 分享的最新机模照片显示了苹果 2018 年 iPhone 全系列的前后面板，其中包括之前并未提到的 5.8 英寸 OLED 机型。

从照片上来看，5.8 英寸的 OLED iPhone 机型将会跟 2017 年的 iPhone X 一样使用垂直双后置摄像头。不过这也在意料之中，因为在之前的传闻中，2018 年的 5.8 英寸 OLED iPhone 机型就是 iPhone X 的继任者，预计新机将会使用升级的处理器。

而 6.1 英寸和 6.5 英寸的机型跟 Ben Geskin 几天之前分享的照片一致，除了 6.1 英寸 LCD iPhone 使用单摄像头设计之外，其余两款均为垂直双摄像头，并且三款 iPhone 都配有无边框显示屏和放置 TrueDepth 相机的“刘海”。

另有报告显示，5.8 英寸和 6.5 英寸的 iPhone 机型将会使用 OLED 显示屏，而 6.1 英寸的机型将使用 LCD 屏幕。价格方面，6.1 英寸机型的价格定在 600-700 美元左右，而 5.8 英寸机型的价格定在 800-900 美元，6.5 英寸机型的价格至少是 999 美元。

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