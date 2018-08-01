Q3财报：苹果软件服务收入增长也高于预期

苹果服务业务营收同比增长 31%，从上年同期的 72.7 亿美元增至 95.5 亿美元。





苹果今天公布的最新财报显示，截至 6 月 30 日的第三财季，其服务业务营收同比增长 31%，从上年同期的 72.7 亿美元增至 95.5 亿美元，超过市场预期，也高于第二财季的 91.9 亿美元。



该公司正逐步实现其 CEO 蒂姆·库克在 2017 年 1 月设定的目标：到 2020 年，服务收入增长一倍，达到每季度 140 亿美元以上。



苹果的服务业务包括 iTunes、App Store、Mac App Store、Apple Music、iCloud、Apple Pay 以及 AppleCare等。







在今年的 WWDC 大会上，库克宣布，每周有 5 亿用户访问苹果商店，苹果的第三方开发者累计获得的收入已经超过 1000 亿美元，今年则正好是 App Store 诞生 10 周年。



从苹果的业绩中也能发现，服务类收入的增速仅次于其他产品收入，是增速最快的业务部门。其中，苹果商店的营收创下了历史最高水平。现在有近 3 亿个提供订阅的应用程序，这个数字继续保持强劲增长。Apple Music、iCloud 服务均同比增长了 50%。Apple Pay 完成 10 亿次交易，同比增长 3 倍。



此外，Siri 的服务对话指令已经超过了 1000 亿，Apple News 上的文章数量翻了一番。



在当天财报发布后的投资者电话会议上，库克称，目前苹果仍在努力实现到 2020 年，服务性收入较 2016 财年增长 2 倍的目标。



过去，市场更多地关注苹果的硬件销售情况，但未来，服务性收入可能越来越受到重视。苹果不断增强的软件端的能力和独特的生态，正在越来越多地反映到市场对于苹果价值的评估上。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。