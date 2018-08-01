苹果手表依旧销量强劲 但关税问题迫在眉睫

2018 Q3苹果可穿戴设备同比增长60%。





在苹果 2018 财年第三财季业绩电话会议上，苹果首席执行官蒂姆-库克（Tim Cook）报告本季度包括 AirPods 和 Apple Watch 在内的可穿戴设备部门的销量同比增长了 60%。



与之前一样，苹果并未提供任何特定型号或产品的销量或收入数据。不过库克表示包括可穿戴设备在内的“其它类别”产品为苹果带来了 37.4 亿美元的营收。在过去的四个季度中，可穿戴设备的累计营收超过了 100 亿美元。根据库克的说法，Apple Watch 智能手表的二季度销量同比增幅达到了40%。



Apple Watch 和AirPods 是此类别产品的主要营收来源，但包括Beats耳机等产品也拥有不错的表现，包括 PowerBeats 3 和 BeatsX 在内，后者使用了苹果的 W1 芯片，可以与苹果其它设备更可靠的进行连接配对。



但同时，库克也提到当前 Apple Watch 即将面临的关税问题，在本月初，有报道显示 Apple 将被列为最新一轮美国对价华征收关税的商品之一。如果新一轮关税在今年秋季生效，那么除了苹果之外，还要加上 Fitbit 和 Sonos 等美国公司的智能穿戴产品，由于这些产品基本在中国组装，当运往美国时将面临 10% 进口关税。



库克表示：“这 10% 进口关税还是会加在消费者身上，最终导致 Apple Watch 增长放缓。有时可能会带来意想不到的后果的重大风险。”



对于美国对华贸易摩擦问题，苹果也一直强调应该通过协商解决。库克称：美国与其他主要国家之间的贸易协定“非常复杂”，而加收关税并不是解决这些问题的正确方法。

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