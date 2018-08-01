一篇文章带你看完iOS 12 beta 5 的20个新变化

威锋小编带你体验iOS 12 beta 5最详细的新变化

7 月 31 日凌晨，苹果发布了 iOS 12 beta 5测试版系统，经过我们的持续体验，目前已经收集了很多此次更新的详细变化。





此次更新添加了很多启动画面和功能介绍，这将有助于升级iOS 12最新测试版的用户了解每次到底更新了什么新功能。

下面为完整的更新内容：1.控制中心按钮现在更暗，比之前看起来更舒服了。

2.壁纸饱和度增加，地球壁纸的边缘仿佛都带上蓝色的光环了。

3.Apple Music可以通过歌词搜索歌名了，不过不好意思我用网易云。

4.照片应用新增了一个启动图。

5.照片中媒体类型全部匹配了新图标。

6.屏幕使用时间增加“与设备之间共享”，这就意味着你在iPhone上设置的屏幕时间限制也会同步到你的iPad等设备上。

7.屏幕时间时间中“关闭屏幕使用时间”和“为家庭设置屏幕时间”交换了位置。

8.“为家庭设置屏幕使用时间”已从“屏幕使用时间”里删除，见上图（仍在“Apple ID”——“家庭共享”下）。9.Apple Watch应用程序第三方数据源列表已被删除，不好意思没有Apple Watch，没法给大家演示了。10.清除所有通知的文字更小了，这样视觉上不会感觉更难按到吗？

11.设置里的电池健康去掉了beta字样，可我的电池怎么又要维修了。

12.股票小工具能看到的股票更多了，为什么看苹果的股票，是不是家里有矿？

13.新闻应用已更新图标，不过目前苹果新闻应用并没有在国区上线。14.关闭所有应用程序时，iPhone X上有新的触觉反馈。15.新的AirPods动画，AirPods充电盒可能快来了（仔细注意左侧动画有绿色指示灯）。

16.FaceTime换了新的连接/断开音效，虽然国内用FaceTime的用户不多。17.HomePod连接动画中修改了文本介绍，未来可能可以通过HomePod拨打电话。

18.App Store 用户中心新增个性化推荐，根据你的订阅、已购软件和游戏、评分和评论对你进行个性化推荐。

19.iPhone X进行面部识别时的描述文字「正在使用面容ID扫描」变成「面容ID」，为啥没图？因为小编没有iPhone X。20.泄漏的代码显示新款iPhone将支持双卡双待，不过跟我没什么关系，单卡就买不起，双卡就更买不起了，是这个道理不？

iOS 12 beta 5 与 watchOS 5，macOS Mojave和tvOS 12 的最新测试版一同发布。预计苹果将在今年秋季发布所有系统版本的正式版，届时可能与新的iPhone和iPad一起亮相。大家还发现了iOS 12 beta 5更新了什么新功能，快来告诉我吧。

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