超过400万人运行苹果beta:你是其中一员吗?

库克提供了一些关于今年有多少用户参与 Apple Beta 版软件计划的细节。

上个月，苹果开始测试 iOS 12、watchOS 5、tvOS 12 和 macOS 10.14 Mojave 系统。而在苹果今天的第三季度财报电话会议上，库克提供了一些关于今年有多少用户参与 Apple Beta 版软件计划的细节。





苹果公司将 iOS、macOS 和 tvOS 的 beta 版本都提供给了公测版测试人员和开发人员，但是这个 Apple Beta 版软件计划并不包括 watchOS。根据库克的说法，今年有超过 400 万人在运行这四个操作系统的 beta 版本。不过库克并没有按平台对这些数据进行分类。当然，我们很清楚的一点是，在这 400 万 beta 用户中，iOS 占了大多数。

库克说：“今年 6 月，我们举办了一场极为成功的开发者大会，展示了今年秋季将在我们的 iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 上取得的许多重大进展。客户和开发者的反应非常积极，我们有超过 400 万用户参与我们新的 Apple Beta 版软件计划。”

苹果公司在 2015 年首次开始为 iOS 系统提供公开测试版，以进一步减少正式版本的漏洞。总的来说，超过 400 万人冒着风险运行苹果系统的测试版，这对苹果来说无疑是一项令人印象深刻的成就，也凸显了其未来软件的受欢迎程度。

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