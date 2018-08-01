库克：iPhone X仍是最好卖的iPhone机型

说iPhone X太贵凉的都打脸，新财报后库克称iPhone X最受欢迎，它是消费者想要的伟大创新的产品。

8 月 1 日凌晨 苹果发布了 2018 年第三财季业绩报告，苹果迎来了史上最好的第三财季，营收高达 533 亿美元，同比增长 17%。iPhone 出货量虽然仅增长了 1% 达到 4130 万部，但库克在财报公布后的电话会议上表示，iPhone X 在上一季依然是全球最畅销的 iPhone 机型，而且智能手机市场仍很健康。





库克没有提供 iPhone X 确切的销量数字，但他曾多次表示，iPhone X 自 2017 年 11 月推出以来，其出货量一直处于所有 iPhone 机型的最高水平，iPhone X 是最受欢迎的 iPhone。尽管 iPhone X 是史上最贵的 iPhone，但说其全球销量高并非无据可循。其中，市场调研机构 Kantar 报告显示，iPhone X 在美国销量总榜排名前四，另一机构 CIRP 给出的是 iPhone 榜排名第二。而在中国市场，Counterpoint 的最新数据显示，iPhone X 在中国最畅销的 iPhone。综合各大市场的数据，iPhone X 确实应该是最畅销的 iPhone。而得益于 iPhone X 的畅销，第三财季苹果 iPhone 的均价上涨到了 724 美元，高于去年同期的 606 美元，使得 iPhone 营收增长至 299.06 亿美元，与去年同期的 248.46 亿美元相比增长了 20%，从而带动苹果整体营收的增长。有分析师似乎基于中国智能手机市场出货量的不断下滑，便在电话会议中询问库克智能手机市场的健康状况。对此库克认为，整个智能手机市场仍非常健康。库克说，“对于我们所在行业的人来说，这是最好的市场，无论是增长 1% 还是 2%，5% 还是 6%，10% 或是减少 1%，这都是一个巨大的市场。”库克也坦诚，智能手机市场的更新换代时间正在延长。但他指出，这方面主要是因为运营商补贴的机型在全球手机总销量中的所占比例已大幅下降，而苹果的目标不变，以生产伟大的产品来鼓励消费者购买新设备。“我认为，对我们来说，我们必须要做的事情就是拿出一款伟大的、创新的产品。我认为 iPhone X 的成绩表明，当你发布（这样的产品）的时候就会有足够多的人喜欢它，这真实非常不错的买卖。”

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