苹果发布第三财季业绩 iPhone出货量4130万

iPhone出货量4130万，iPad出货量1155万，大中华区增长19%，服务涨31%。

本周二，苹果发布了 2018 财年第三财季业绩（截至2018年6月30日，即 2018年第二自然季度）。根据财报的数据了解，苹果第三财季营收达到 533 亿美元，与去年同期的 454.1 亿美元同比增长 17%。同时，该财季苹果的净利润达到 115.2 亿美元，比去年同期的 87.2 亿美元增长 32%。





2018 年第三财季财季的 533 亿美元是 2015 年以来营收最高的第三财季，超出华尔街分析师此前预期，其中来自国际市场的营收占比达到 60%。基于此，苹果对第四财季的业绩展望也超出了预期。苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)表示：“我们很高兴能公布苹果有史以来最好的第三财季业绩，并连续第四个季度实现两位数的收入增长。第三财季业绩强劲主要得益于 iPhone、服务业务和可穿戴设备持续强劲的销量推动，因此我们对正在筹备中的产品和服务感到非常兴奋。”苹果首席财务官卢卡·马埃斯特里(Luca Maestri)表示：“强劲的业务业绩推动了我们每个地理区域的营收增长，净利润达到 115 亿美元，运营现金流为 145 亿美元。第三财财季我们还通过资本回报计划，向投资者返还了近 250 亿美元，其中包括 200 亿美元的股票回购。”净营收 533 亿美元，同比增长 17%，其中国际市场营收占比 60%；净利润 115.19 亿美元，同比增长 32%；每股摊薄收益 2.34 美元，高于去年同期的 1.67 美元，同比增长 40%。运营利润 126.12 亿美元，去年同期为 107.68 亿美元。毛利润为 204.21 亿美元，去年同期为 174.88 亿美元。美洲部门营收为 245.42 亿美元，与去年同期的 203.76 亿美元相比增长 20%；欧洲部门营收为 121.38 亿美元，与去年同期的 106.75 亿美元相比增长 14%；大中华区营收为 95.51 亿美元，与去年同期的 80.04 亿美元相比增长 19%；日本部门营收为 38.67 亿美元，与去年同期的 36.24 亿美元相比增长 7%；亚太其他地区营收为 31.67 亿美元，与去年同期的 27.97 亿美元相比增长 16%。

724

iPhone 出货量为 4130 万部，与去年同期的 4102.6 万部相比增长 1%，但未达到分析师预期的 4205 万部。iPhone 的平均售价为美元，高于去年同期的 606 美元，也高于第二财季的 728.30 美元，仅低于第一财季的 796.42 美元；iPad 出货量为 1155.3万台，与去年同期的 1142.4 万台相比增长 1%，但未达到分析师预期的 1180 万台；Mac 出货量 372.0 万台，与去年同期的 429.2 万台相比下滑 13%.尽管最近苹果更新了 2018 年款 MacBook Pro，但这部分并不会影响财季季度业绩，尚不清楚第四财季时候迎来较大的增长；苹果服务营收为 95.48 亿美元，与去年同期的 72.66 亿美元相比增长 31%。服务业务继续实现两位数的同比增长，已经连续 12 个季度实现增长，未来将会成为苹果相对稳定的营收来源；其他产品营收 37.40 亿美元，高于去年同期的 27.35 亿美元。iPhone 营收为 299.06 亿美元，与去年同期的 248.46 亿美元相比增长 20%；iPad的营收为 47.41 亿美元，与去年同期的 49.69 亿美元相比下滑 5%；Mac的营收为 40.78 亿美元，与去年同期的 55.93 亿美元相比下滑 5%；服务业务的营收为 95.48 亿美元，与去年同期的 72.66 亿美元相比增长 31%；其他产品的营收为 37.40 亿美元，与去年同期的 27.35 亿美元相比增长 37%。营收在 600 亿美元到 620 亿美元之间，较分析师预估高2.7%；毛利率为在 38% 到 38.5%之间；运营支出在 79.5 亿美元到 80.5 亿美元之间；其他收入为 3 亿美元；税率约为 15%。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。