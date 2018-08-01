6.5英寸iPhone X Plus将支持iPad横屏模式

苹果官方Xcode模拟器已给出实锤，分辨率为2688×1242，但似乎并不支持iPad的分屏。

根据传闻大多数人都知道，今年苹果秋季发布会上可能会有 6.5 英寸的 OLED iPhone 发布。现在从一些泄露自官方的细节来看，这款产品似乎已经坐实，并且苹果确实有意将其打造成 iPhone X 的“Plus”版本。





7 月 31 日，iHelpBR 通过挖掘苹果官方最新的 iOS 12 beta 版本和 Xcode 发现，在其 iOS 模拟器中，iOS 已经支持在 2688×1242 像素的分辨率（458PPI）下运行。考虑到目前 5.8 英寸 iPhone X 的实际分辨率仅为 2436×1125 像素，若下一代保持不变的话，这就极有可能就是“iPhone X Plus”的实际分辨率了。

关键在于，模拟器中的“iPhone X Plus”支持以 iPad 的横屏模式使用，因为在模拟邮件app、日历app 和联系人app 这些原生程序时，均可以实现 iPad 那样的横屏形式。而此前 iPhone X 的屏幕虽然比 iPhone 8 Plus 更大，但也不支持这种形式的横向屏幕界面。明显可以看到，iPhone X Plus 可以一次性看到信息比 iPhone X 更多。

无论如何，这肯定是好事，因为从 iOS 8 开始苹果虽然为 Plus 机型引入了横屏模式，但目前都无法实现非常完美的横屏模式，在该模式下 iPad 依然最佳，说明苹果正考虑充分利用额外的显示区域。不过，既然支持 iPad 的横屏模式，是否也应该支持相同的 Split View 分屏浏览模式？这点暂时还无从考证。

除了 6.5 英寸的 iPhone X Plus 之外，预计苹果还将推出 iPhone X 的继任者，以及 6.1 英寸的 LCD iPhone。多份分析认为，6.1 英寸机型将是最畅销的机型，因为价格更为实惠一些，而 6.5 英寸机型价格可能与去年 iPhone X 的首发价类似。

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