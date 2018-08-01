苹果中国iPhone销量坚挺 X和8P排名热销前五

Q2中国手机市场出货量暴跌，仅华为暴涨，但iPhone销量仍增长持平，iPhone X和8 Plus两机型热销排前五。

中国智能手机市场经过几年爆炸式增长之后，今年出货量终于迎来下降。不过，2018 年第二季度，苹果仍保持了在中国市场稳定的出货量，而且 iPhone X 和 iPhone 8 Plus 都在中国手机销量排行榜上挤进了前五名。





本周二，调研机构 Counterpoint Research 发布了最新中国智能手机市场出货量跟踪报告。报告显示，2018 年第二季度中国智能手机整体出货量再次下滑，整体同比跌幅 7%，主要原因在于大量国人选择持坚持使用手上的手机，或保有较老的机型，而不愿为了更新换代而购买新手机。其实自 2017 年第三季度以来，中国智能手机市场一直在下滑。在全球为数不多的大型智能手机市场中，还是第一次出现这种连续四个季度下滑的情况。Counterpoint Research 研究总监 James Yan 表示，“这主要是因为中国消费者在较长一段时间内，一直坚持使用自己现有的智能手机。但主要还是因为到目前为止，中国市场上那些为了升级而新发布产品，在可感知的差异化上不明显，未能让部分消费者接受这些升级，无法形成购机动力。”从报告了解，很多国产手机厂商开始专注于工业设计和配色，OPPO 、vivo 和华为也终于舍得提升屏幕分辨率了。但也只有全面屏、3D 人脸解锁、AI 会成为卖点，很难形成像 3G 到 4G 过渡有一波升级浪潮，几乎每一家厂商都在寻求类似的拐点。2018Q2中国市场手机市场份额：

华为依然是中国市场的老大，主要得益于子品牌荣耀多渠道分销策略带来的快速增长，而且华为是唯一一家能够实现同比增长的制造商，出货量暴涨了 22%，其余均不同程度下降，小米出货量跌幅达到 10%，“其他”类别暴跌 37%，说明小厂商几乎已无法生存。就出货量占比而言，华为出货量达到 26% 的份额，其次是 OPPO 的 19%， vivo 的 18%，小米的 13% 和苹果的 9%。今年第二季度苹果 iPhone 出货量在中国市场没有出现下跌，而是与去年同期持平，并且由于整个市场萎缩，苹果的市场份额还上升了一个百分点。与此同时，就单机型的销量而言，iPhone X 和 iPhone 8 Plus 分别排在中国的第三和第四，分别占市场份额的 3%。2018Q2中国市场手机销量 TOP 5：

Counterpoint research 分析师 Flora Tang 在报告中表示:“在本季度，苹果的在线销售份额和年度销售额都有所增长。原因在于，在线上的销售与线下渠道相比，提供的折扣相对较高。互联网电子商务渠道现在成为了苹果在中国渠道战略的重要组成部分，占其在华总销售额的近三分之一。凭借这一趋势，苹果在 618 购物节期间 iPhone 的销量排名第三。同时在 2018 年第二季度，iPhone X 和 iPhone 8 Plus 仍然是中国最受欢迎和最畅销的机型之二”。2018Q2线上出货量占比：

整个中国智能手机市场，国产手机厂商市场份额已经高达 76%，前五大共计 85%，创下有史以来最高纪录，留给其他小品牌厂商的空间已经不多。同时，目前只有苹果一家海外厂商仍能在中国良好生存，三星早就已经无法进榜，出货量完全被国产品牌打败，这也是为什么上一季三星财报中利润低于预期的原因之一。

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